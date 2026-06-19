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  • Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag
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Eingestellt

OriginalersatzfilterIntegrierter 3-in-1-Filter

FY2180/30

Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag
Unsere 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohle- und Vorfilter sorgt dafür, dass du vor Bakterien, Pollen, Staub, PM2,5, Tierhaaren und Gasen geschützt bist.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Drei Filter in einem für starke Leistung ab dem ersten Tag

  • Lebensdauer von bis zu 36 Monaten

  • HEPA- und Aktivkohlefilter, Vorfilter

  • Filtert 99,97 % bei 0,003 μm

  • Filtert Gase und Gerüche

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät konzipiert. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.

Drei Filter in einem für Komfort und überragende Leistung

Drei Filter in einem für Komfort und überragende Leistung

Der zylindrische 3-in-1-Filter enthält drei Filterschichten, damit das Gerät eine gleichbleibend hohe Leistung bringt (6). Die optimale Kombination aus unserem Aktivkohle-, HEPA- und Vorfilter entfernt Schadstoffe, Viren, Allergene und Bakterien aus der Luft. Wir empfehlen, alle drei Filter gleichzeitig auszutauschen, um reinere Luft zu atmen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  2. (2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar

  3. (3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist

  4. (4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter

  5. (5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.

  6. (6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde

  7. (7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.

  8. (8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.