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Eingestellt
FY2180/30
Lebensdauer von bis zu 36 Monaten
HEPA- und Aktivkohlefilter, Vorfilter
Filtert 99,97 % bei 0,003 μm
Filtert Gase und Gerüche
Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät konzipiert. Dadurch ist die perfekte Passform garantiert, die für einen kontinuierlich reibungslosen Betrieb des Geräts sorgt.
Die Philips Luftfilter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Unsere Filter sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftreinigers zu garantieren.
Der zylindrische 3-in-1-Filter enthält drei Filterschichten, damit das Gerät eine gleichbleibend hohe Leistung bringt (6). Die optimale Kombination aus unserem Aktivkohle-, HEPA- und Vorfilter entfernt Schadstoffe, Viren, Allergene und Bakterien aus der Luft. Wir empfehlen, alle drei Filter gleichzeitig auszutauschen, um reinere Luft zu atmen.
Bewertungen
(1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar
(3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist
(4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter
(5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.
(6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde
(7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.
(8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.