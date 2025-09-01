Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect-Filter
Originalfilter für Luftreiniger PureProtect 2200
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1, bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
Kompatibel mit Philips PureProtect Quiet 2200 Series
Ersatzfilter für Philips PureProtect Quiet 2200 Series Luftreiniger: AC2210, AC2220, AC2221. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Langlebiger Filter von 3 Jahren
Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 3 Jahre (2) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Nachhaltiges Design mit 30 % kleinerer Verpackung
Unser faltbares Filterdesign spart Verpackung und verbraucht 35 % weniger Kunststoff, wodurch unsere CO2-Bilanz verringert wird.
Philips Originalfilter für optimale Leistung
Der Originalfilter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Für optimale Leistung solltest du immer einen Philips Originalfilter verwenden.
Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
Die 3-Schichten-Filterung aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen, Bakterien und Gerüchen.
Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät
Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.
Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.