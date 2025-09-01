Suchbegriffe

    Originalfilter für Luftreiniger PureProtect 2200
      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect-Filter

      FY2200/30

      Erfasst effektiv 99,97 % der Nanopartikel (1)

      • Kompatibel mit Philips PureProtect Quiet 2200 Series
      • Langlebiger Filter von 3 Jahren
      • Nachhaltiges Design mit 30 % kleinerer Verpackung
      • Philips Originalfilter für optimale Leistung
      • Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
      PureProtect Quiet 2200 Series HEPA NanoProtect-Filter

      Originalfilter für Luftreiniger PureProtect 2200

      Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1, bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
      Kompatibel mit Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Kompatibel mit Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Ersatzfilter für Philips PureProtect Quiet 2200 Series Luftreiniger: AC2210, AC2220, AC2221. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 3 Jahre (2) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.

      Nachhaltiges Design mit 30 % kleinerer Verpackung

      Nachhaltiges Design mit 30 % kleinerer Verpackung

      Unser faltbares Filterdesign spart Verpackung und verbraucht 35 % weniger Kunststoff, wodurch unsere CO2-Bilanz verringert wird.

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Der Originalfilter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Für optimale Leistung solltest du immer einen Philips Originalfilter verwenden.

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Die 3-Schichten-Filterung aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen, Bakterien und Gerüchen.

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        HEPA NanoProtect Filter
        Im Lieferumfang enthalten
        1 Filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Vorfilter
        Ja
        Aktivkohle
        Ja
        Lebensdauer
        3 Jahre

      • Leistung

        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer

      • Gewicht und Abmessungen

        Verpackungslänge
        30,5 cm
        Verpackungsbreite
        13,8 cm
        Verpackungshöhe
        29,5 cm
        Verpackungsgewicht
        0,94 kg

      • Ersatzfilter

        Für Philips Luftreiniger
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
      • (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
      • (3) im Vergleich zur FY2200 nicht faltbarer Verpackung
