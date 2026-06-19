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  • Originalfilter für Luftreiniger 2000 und 3000i Series
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Luftreiniger 2000i und 3000i SeriesAktivkohlefilter

FY2420/30

Originalfilter für Luftreiniger 2000 und 3000i Series
Original-Ersatzfilter für deinen Luftreiniger: Aktivkohlefilter entfernt wirksam flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und unangenehme Gerüche für eine sauberere, frischere Raumluft.
Alle Vorteile anzeigen
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Verringert effektiv Gase und Gerüche

Originalfilter für Luftreiniger 2000 und 3000i Series

  • Kompatibel mit 2000i und 3000i Series

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 1 Jahr verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit Philips 2000i und 3000i Series

Kompatibel mit Philips 2000i und 3000i Series

Ersatzfilter für Philips 2000i und 3000i Series Luftreiniger: AC2887,AC2889, AC2892, AC3829. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 1 Jahr (2) und reduzieren so Aufwand und Kosten.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCL-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1.

  2. (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.