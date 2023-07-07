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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
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2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterFilter für Luftbefeuchter

FY2425/30

3.6

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Original-Luftbefeuchterfilter für 2000i Series

Der Philips Original-Luftbefeuchterfilter passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt das Gerät unsichtbaren Wasserdampf ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien (1).

Alle Vorteile anzeigen

Kompatible Produkte

Series 2000i

Series 2000i
2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter

AC2729/11R1

2000i Series

2000i Series
Luftreiniger und -befeuchter

AC2729/10

NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung

Original-Luftbefeuchterfilter für 2000i Series

  • Kompatibel mit 2000i Series

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 6 Monate verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit 2in1 Philips 2000i Series

Kompatibel mit 2in1 Philips 2000i Series

Ersatzfilter für Philips 2000i Series, 2-in-1-Luftreiniger/-befeuchter: AC2721, AC2726, AC2729. Ihr Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 6 Monate

Langlebige Filter für bis zu 6 Monate

Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 6 Monate (1) und reduzieren so Aufwand und Kosten.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.6

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3

07/07/2023

Deutschland

Deutschland

Mittelachse hat Gewinde

Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/07/2020

Deutschland

Deutschland

Super

Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.

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Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst

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14/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo kostutuslevy

Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa

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Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.

  2. (2) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor.