Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Original-Luftbefeuchterfilter für 2000i Series
Der Philips Original-Luftbefeuchterfilter passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt das Gerät unsichtbaren Wasserdampf ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien (1).
Kompatibel mit 2000i Series
Im Lieferumfang: 1 Filter
Bis zu 6 Monate verwendbar
Original Philips Filter
Ersatzfilter für Philips 2000i Series, 2-in-1-Luftreiniger/-befeuchter: AC2721, AC2726, AC2729. Ihr Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Die Filter bieten eine optimale Filterleistung für bis zu 6 Monate (1) und reduzieren so Aufwand und Kosten.
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mel L
07/07/2023
Deutschland
Mittelachse hat Gewinde
Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst
Rocco270713
29/07/2020
Deutschland
Super
Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement verfasst
allthumps
14/01/2021
Suomi
Helppo kostutuslevy
Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy verfasst
(1) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
(2) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor.