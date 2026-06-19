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  • Originalfilter für Luftreiniger 3000i Series
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Luftreiniger 3000i SeriesHEPA NanoProtect & Aktivkohlefilter

FY3430/30

Originalfilter für Luftreiniger 3000i Series
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
Alle Vorteile anzeigen
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Luftreiniger für sehr große Räume

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Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)

Originalfilter für Luftreiniger 3000i Series

  • Kompatibel mit 3000i Series

  • Im Lieferumfang: 1 Filter

  • Bis zu 3 Jahre verwendbar

  • Original Philips Filter

Kompatibel mit Philips 3000i Series

Kompatibel mit Philips 3000i Series

Ersatzfilter für Philips 3000i Series Luftreiniger: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

Langlebige Filter für bis zu 3 Jahr

Langlebige Filter für bis zu 3 Jahr

Die Filter bieten bis zu 3 Jahre (2) eine optimale Filterleistung, was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut

  2. (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.