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Luftbefeuchter 3000 SeriesLuftbefeuchterfilter

FY3435/30

Jederzeit gesunde Luft
Das Philips Original-Befeuchtungselement passt optimal in dein Gerät und sorgt für eine konstant hohe Leistung. Mithilfe der NanoCloud Technologie gibt es reine Wasserdampfmoleküle in Nanogröße ab und befeuchtet die Luft mit bis zu 99 % weniger Bakterien.
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Kompatible Produkte
3000i Series

3000i Series
Luftreiniger und -befeuchter

AC3829/10

NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung

Jederzeit gesunde Luft

  • NanoCloud Technologie

  • Bis zu 99 % weniger Bakterien

  • Lebensdauer von bis zu 6 Monaten

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Perfekte Passform für kontinuierlich hohe Leistung

Durch den Austausch des Filters mit dem Philips Original-Befeuchtungselement wird eine konstant hohe und effiziente Leistung des Luftbefeuchters sichergestellt. Der Filter wurde speziell für das angegebene Gerät entwickelt. Dadurch ist eine perfekte Passform und der reibungslose Betrieb des Geräts garantiert.

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Aufgrund der geringen Größe der Wasserdampfpartikel ist es äußerst schwer für Bakterien und Rückstände, sich an diesen festzusetzen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Bakterien befeuchtet als bei herkömmlichen Ultraschall-Luftbefeuchtern. (1)

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Philips Filter sorgen für den effizienten Betrieb des Geräts

Unsere Filter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, und sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftbefeuchters zu garantieren.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor