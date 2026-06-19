Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
FY3435/30
NanoCloud Technologie
Bis zu 99 % weniger Bakterien
Lebensdauer von bis zu 6 Monaten
Durch den Austausch des Filters mit dem Philips Original-Befeuchtungselement wird eine konstant hohe und effiziente Leistung des Luftbefeuchters sichergestellt. Der Filter wurde speziell für das angegebene Gerät entwickelt. Dadurch ist eine perfekte Passform und der reibungslose Betrieb des Geräts garantiert.
Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Aufgrund der geringen Größe der Wasserdampfpartikel ist es äußerst schwer für Bakterien und Rückstände, sich an diesen festzusetzen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Bakterien befeuchtet als bei herkömmlichen Ultraschall-Luftbefeuchtern. (1)
Unsere Filter durchlaufen eine Reihe vorgeschriebener und strenger Tests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit geprüft, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten, und sind dafür ausgelegt, bis zum Ende der Filterlebensdauer die beste Leistung deines Philips Luftbefeuchters zu garantieren.
Bewertungen
(1) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen, die keine zusätzliche Technologie zur Verringerung der Ausbreitung von Bakterien enthalten, getestet von einem unabhängigen Labor