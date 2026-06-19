Bis zu 99 % weniger Bakterien dank NanoCloud Technologie (1)

Die einzigartige NanoCloud Technologie wendet einen natürlichen Verdunstungsprozess an, um reinen Wasserdampf zu erzeugen. Aufgrund der geringen Größe der Wasserdampfpartikel ist es äußerst schwer für Bakterien und Rückstände, sich an diesen festzusetzen – die Luft wird also mit bis zu 99 % weniger Bakterien befeuchtet als bei herkömmlichen Ultraschall-Luftbefeuchtern. (1)