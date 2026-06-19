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  • Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
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OriginalersatzfilterAktivkohlefilter

FY5182/30

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.

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Kompatible Produkte
Series 5000i

Series 5000i
Luftreiniger

AC5659/10

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Starker Schutz für eine hervorragende Leistung

  • Lebensdauer von bis zu 12 Monaten

  • Filtert Gase und Gerüche

Verbinde dich mit dem Gerät und überwache es über die App

Verbinde dich mit dem Gerät und überwache es über die App

Überwache jederzeit und überall die Lebensdauer und den Status des Filters – mit der CleanHome+ App (2). Du erhältst Benachrichtigungen, wenn der Filter gewechselt werden muss, und kannst einen Ersatzfilter direkt über die App bestellen (3).

Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Dein Philips Gerät informiert dich, wenn der Vorfilter gereinigt und der Filter ausgetauscht werden muss. Dafür benötigst du weniger als eine Minute. Die mühelose Wartung des Geräts sorgt dafür, dass du immer saubere, gesunde Luft atmen kannst.

Bis zu 12 Monate verwendbar

Bis zu 12 Monate verwendbar

Der Philips Aktivkohlefilter bietet einen konsistenten Schutz und garantiert eine optimale Filterung – bis zu ein Jahr lang. (1)

Technische Daten

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Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  2. (2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar

  3. (3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist

  4. (4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter

  5. (5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.

  6. (6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde

  7. (7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.

  8. (8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.