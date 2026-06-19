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FY5182/30
Starker Schutz für eine hervorragende Leistung
Der Philips Aktivkohlefilter nimmt Gerüche und inhalierbare gesundheitsgefährdende Gase wie VOC, Ozon und Formaldehyd aus der Luft in Ihrem Zuhause auf, damit es sauber und sicher bleibt.
Lebensdauer von bis zu 12 Monaten
Filtert Gase und Gerüche
Überwache jederzeit und überall die Lebensdauer und den Status des Filters – mit der CleanHome+ App (2). Du erhältst Benachrichtigungen, wenn der Filter gewechselt werden muss, und kannst einen Ersatzfilter direkt über die App bestellen (3).
Dein Philips Gerät informiert dich, wenn der Vorfilter gereinigt und der Filter ausgetauscht werden muss. Dafür benötigst du weniger als eine Minute. Die mühelose Wartung des Geräts sorgt dafür, dass du immer saubere, gesunde Luft atmen kannst.
Der Philips Aktivkohlefilter bietet einen konsistenten Schutz und garantiert eine optimale Filterung – bis zu ein Jahr lang. (1)
Bewertungen
(1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(2) Nur für ausgewählte Modelle mit Konnektivität verfügbar
(3) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist
(4) Das Material des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect eine höhere Luftreinigungskapazität (CADR) als ein ähnlich großer zertifizierter HEPA H13-Filter
(5) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.
(6) Anteil auf dem Filter, der für den Philips Luftreiniger AC1711 oder 1715 verwendet wurde
(7) Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer durchgeführt.
(8) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.