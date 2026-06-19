Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Dein Philips Gerät informiert dich, wenn der Vorfilter gereinigt und der Filter ausgetauscht werden muss. Dafür benötigst du weniger als eine Minute. Die mühelose Wartung des Geräts sorgt dafür, dass du immer saubere, gesunde Luft atmen kannst.