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FYM860/30
Lebensdauer von 12 Monaten
Filtert 99,97% bei 0,003 μm
Vorfilter, HEPA-, Aktivkohlefilter
Filtert Gase und Gerüche
Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät entwickelt, sodass sie perfekt zusammenpassen. Dies garantiert den reibungslosen und ununterbrochenen Betrieb des Geräts.
Der integrierte 3-in-1-Filter von Philips bietet einen konsistenten Schutz und garantiert eine optimale Filterung – bis zu 12 Monate lang (1).
Dein Philips Gerät informiert dich, wenn der Vorfilter gereinigt und der Filter ausgetauscht werden muss. Dafür benötigst du weniger als eine Minute. Die mühelose Wartung des Geräts sorgt dafür, dass du immer saubere, gesunde Luft atmen kannst.
Bewertungen
(1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Verschmutzung in der Stadt. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(2) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist.
(3) Berechnet nach dem Teststandard NRCC-54013 mithilfe des CADR-(Zigarettenrauch-)Resultats, gemäß GB/T 18801-2015 geprüft.
(4) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol von einem unabhängigen Labor.
(5) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter, gemäß GB/T 18801 geprüft.