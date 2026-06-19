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  • Drei Filter für eine dauerhaft starke Leistung
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OriginalersatzfilterIntegrierter 3-in-1-Filter

FYM860/30

Drei Filter für eine dauerhaft starke Leistung
Die 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohle- und Vorfilter schützt dich vor Bakterien, Pollen, Staub, PM2,5, tierischen Hautpartikeln, Gasen und anderen Schadstoffen. Dies ist ein Ersatzfilter für den Air Performer.
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Kompatible Produkte
Air Performer 7000 Series

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2-in-1-Luftreiniger und Ventilator

AMF765/10

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3-in-1-Luftreiniger mit Heiz- und Kühlfunktion

AMF870/15

Perfekt passender Originalfilter von Philips

Drei Filter für eine dauerhaft starke Leistung

  • Lebensdauer von 12 Monaten

  • Filtert 99,97% bei 0,003 μm

  • Vorfilter, HEPA-, Aktivkohlefilter

  • Filtert Gase und Gerüche

Perfekte Wahl für kontinuierlich hohe Leistung

Perfekte Wahl für kontinuierlich hohe Leistung

Der Originalfilter von Philips wurde zusammen mit dem Gerät entwickelt, sodass sie perfekt zusammenpassen. Dies garantiert den reibungslosen und ununterbrochenen Betrieb des Geräts.

12 Monate verwendbar

12 Monate verwendbar

Der integrierte 3-in-1-Filter von Philips bietet einen konsistenten Schutz und garantiert eine optimale Filterung – bis zu 12 Monate lang (1).

Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Dein Philips Gerät informiert dich, wenn der Vorfilter gereinigt und der Filter ausgetauscht werden muss. Dafür benötigst du weniger als eine Minute. Die mühelose Wartung des Geräts sorgt dafür, dass du immer saubere, gesunde Luft atmen kannst.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Verschmutzung in der Stadt. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.

  2. (2) Trifft nur für Länder zu, in denen der Philips Store verfügbar ist.

  3. (3) Berechnet nach dem Teststandard NRCC-54013 mithilfe des CADR-(Zigarettenrauch-)Resultats, gemäß GB/T 18801-2015 geprüft.

  4. (4) Aus der Luft, die den Filter passiert, getestet mit NaCl-Aerosol von einem unabhängigen Labor.

  5. (5) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter, gemäß GB/T 18801 geprüft.