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Eingestellt
GC202/10
6 clevere Lösungen für einfaches Bügeln
Für die Bügelerfahrung spielt das Bügelbrett eine wichtige Rolle. Dieses Philips Bügelbrett wurde für Dampfbügeleisen entwickelt. Mit 6 cleveren Lösungen wird das Bügeln einfacher und effizienter.
Der Bügelbrettbezug besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist mit Schaumstoff- und Filzschichten unterlegt. Mit dieser Kombination erhalten Sie eine praktische Bügeloberfläche mit hoher Gleitfähigkeit.
Die Höhe des Bügelbretts lässt sich mit einem Hebel unterhalb der Bügelbrettoberfläche ganz einfach auf Ihre Größe anpassen. Die Höhe lässt sich auf 70 bis 94 cm einstellen.
Die Kinder- und Transportsicherung verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügelbretts während des Bügelns und sorgt zudem dafür, dass das Brett bei der Aufbewahrung sicher geschlossen bleibt.
Auszeichnungen
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