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  • Standard Product Photo Philips Easy6 Express Ironing board GC202/10
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Eingestellt

Easy6 ExpressBügelbrett

GC202/10

1 Auszeichnung

6 clevere Lösungen für einfaches Bügeln

Für die Bügelerfahrung spielt das Bügelbrett eine wichtige Rolle. Dieses Philips Bügelbrett wurde für Dampfbügeleisen entwickelt. Mit 6 cleveren Lösungen wird das Bügeln einfacher und effizienter.

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mit Schulterflügeln

6 clevere Lösungen für einfaches Bügeln

Ausgezeichnete Gleitfähigkeit dank mehrschichtigem Bezug

Ausgezeichnete Gleitfähigkeit dank mehrschichtigem Bezug

Der Bügelbrettbezug besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist mit Schaumstoff- und Filzschichten unterlegt. Mit dieser Kombination erhalten Sie eine praktische Bügeloberfläche mit hoher Gleitfähigkeit.

Komfortables Bügeln für alle: höhenverstellbar

Die Höhe des Bügelbretts lässt sich mit einem Hebel unterhalb der Bügelbrettoberfläche ganz einfach auf Ihre Größe anpassen. Die Höhe lässt sich auf 70 bis 94 cm einstellen.

Für mehr Sicherheit: Kinder- und Transportsicherung

Für mehr Sicherheit: Kinder- und Transportsicherung

Die Kinder- und Transportsicherung verhindert ein versehentliches Zusammenklappen des Bügelbretts während des Bügelns und sorgt zudem dafür, dass das Brett bei der Aufbewahrung sicher geschlossen bleibt.

Technische Daten

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