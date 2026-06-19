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Eingestellt

PowerLife PlusDampfbügeleisen

GC2982/30

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Das Philips PowerLife Plus Dampfbügeleisen liefert jederzeit großartige Ergebnisse und lässt Sie mit der SteamGlide-Bügelsohle, konstant hoher Dampfleistung, besonders stabiler Standfläche und der benutzerfreundlichen Calc-Clean-Funktion für lang anhaltende Dampfleistung nie im Stich.
Alle Vorteile anzeigen

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 35 g/Min Dampfleist., 130 g Dampfstoß

  • SteamGlide Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.300 Watt

Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min. für effektives Glätten

Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min. für effektives Glätten

Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min. für effektives Glätten

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von 130 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Technische Daten

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