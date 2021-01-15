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Eingestellt
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
2.300 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min
Dampfstoß von 140 g
SteamGlide Bügelsohle
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Dank der Vertikaldampffunktion kannst du Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.
Auszeichnungen
4.5
von 5
48
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Otramalamama
15/01/2021
España
Excelente planchado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Después de más de dos meses de uso no puedo estar más satisfecha con esta plancha. Es fácil de usar, no pesa demasiado y la función vapor es mucho mejor que en otras planchas que he utilizado mucho más caras. Es de las que mejor rendimiento me han dado para planchar prendas vaqueras.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Rosaza
15/11/2020
España
Verifizierter Käufer
Perfecta
No pesa nada, funciona de maravilla y me encanta su color
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Vero de carolis
27/10/2020
España
Sorpendida
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Estoy muy sorprendida de esta plancha es increíble. Y con esto quiero decir es ligera no pesa y a la primera quita las arrugas me encanta. Y el vapor no Mancha ni nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor PowerLife GC2991/30 verfasst
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips