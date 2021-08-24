[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich hatte das Glück, dieses tolle Bügeleisen testen zu dürfen. Nach dem Auspacken viel mir sofort auf, das es größer als mein bisheriges Bügeleisen war. Im direkten Vergleich stellte ich erstaunt fest, dass das Bügeleisen von Philips trotz seiner Größer genauso viel Gewicht hervorbringt wie mein kleineres Eisen. Die Bügelfläche ist angenehm breit und läuft vorne zu einer recht schmalen Spitze zusammen. Diese ermöglicht es, bei uns ist es die Kinderwäsche, auch an schwierigen Stellen optimal zu glätten. Im Video ist zu sehen, wie kurz die Aufheizphase vom Bügeleisen ist. Es dauert nicht länger als 30 Sekunden und es kann los gehen. Die Abkühlphase ist mit etwa 1,5 Minuten auch recht kurz, auch wenn die Bügelfläche dann immer noch sehr warm ist. Jeanshosen lassen sich auf höchster Dampfstufe auch wunderbar und schnell glätten. Schade ist nur das die Funktion immer erneut aktiviert werden muss und nicht dauerhaft einzustellen ist wie die anderen Dampffunktionen. Sehr wassersparend und doch sehr effektiv ist auch der Eco Modus. In dem Modus konnte ich Problemlos 4 Hemden glätten ohne dazwischen das Wasser auffüllen zu müssen. Ich bin sehr zufrieden und würde es sofort wieder kaufen.