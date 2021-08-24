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Eingestellt
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
2.400 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min
Dampfstoß von 160 g
SteamGlide Bügelsohle
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Auszeichnungen
4.4
von 5
150
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Benny1
24/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragende Bügelerfolge.
Sehr handlich, leicht. Komme an jede Stelle des Bügelguts.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen verfasst
Karpfenhorst
07/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolle und gute Qualität
Wunderbar leicht zu handhaben, benötigt kaum Aufwärmzeit, geht sparsam mit dem Wasser um, die gebügelte Wäsche sehr schnell schrankfertig.
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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen verfasst
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icerob
07/01/2021
Deutschland
solide
Solides Bügeleisen, dass durch schnelles aufheizen und gutes gleiten auffällt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips