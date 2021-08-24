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Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2997/40

4.4

| (150) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.

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4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 40 g/min

  • Dampfstoß von 160 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 40 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

150

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

24/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragende Bügelerfolge.

Sehr handlich, leicht. Komme an jede Stelle des Bügelguts.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen verfasst

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2997/40 Dampfbügeleisen verfasst

07/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolle und gute Qualität

Wunderbar leicht zu handhaben, benötigt kaum Aufwärmzeit, geht sparsam mit dem Wasser um, die gebügelte Wäsche sehr schnell schrankfertig.

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2994/20 Dampfbügeleisen verfasst

07/01/2021

Deutschland

Deutschland

solide

Solides Bügeleisen, dass durch schnelles aufheizen und gutes gleiten auffällt.

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Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2993/40 Dampfbügeleisen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips