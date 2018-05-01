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  • Leistung mit Präzision
  • Leistung mit Präzision
  • Leistung mit Präzision

Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4430/02

3

| (2) Bewertungen

1 Auszeichnung

Leistung mit Präzision

Das leistungsstarke Philips Dampfbügeleisen mit ionischem DeepSteam ist die beste Wahl für die Beseitigung hartnäckiger Falten. Auch dank der SteamGlide-Bügelsohle gleitet es mühelos auf allen Geweben. Der erzeugte Dampf dringt tief in das Gewebe ein.

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Bügeleisen für leichtes Glätten mit ionisierender DeepSteam-Funktion

Leistung mit Präzision

  • Dampfstoß von 100 g

  • 2.400 W

Kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

Kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

Durch die Ionisierung entstehen kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Dadurch können selbst hartnäckige Falten leicht entfernt werden.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Elektronische Abschaltung bei längerem Stillstand

Elektronische Abschaltung bei längerem Stillstand

Durch die elektronische Abschaltung wird das Bügeleisen nach längerem Stillstand oder bei Umkippen automatisch ausgeschaltet.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2

01/05/2018

España

España

Estoy encantado

Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst

15/05/2012

España

España

Decepción

Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción

Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst

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