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Eingestellt
GC4430/02
Leistung mit Präzision
Das leistungsstarke Philips Dampfbügeleisen mit ionischem DeepSteam ist die beste Wahl für die Beseitigung hartnäckiger Falten. Auch dank der SteamGlide-Bügelsohle gleitet es mühelos auf allen Geweben. Der erzeugte Dampf dringt tief in das Gewebe ein.
Dampfstoß von 100 g
2.400 W
Durch die Ionisierung entstehen kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Dadurch können selbst hartnäckige Falten leicht entfernt werden.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Durch die elektronische Abschaltung wird das Bügeleisen nach längerem Stillstand oder bei Umkippen automatisch ausgeschaltet.
Auszeichnungen
3.0
von 5
2
Bewertungen
Sacarinno
01/05/2018
España
Estoy encantado
Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst
Sofia
15/05/2012
España
Decepción
Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción
Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst
Diese Bewertung wurde für Azur GC4430/02 Plancha de vapor verfasst