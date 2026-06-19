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  • Der einfache Weg, um deine Sneaker zu reinigen
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Sneaker Cleaner

GCA1000/60

2 Auszeichnungen

Der einfache Weg, um deine Sneaker zu reinigen
Der Philips Sneaker Cleaner wurde entwickelt, um die Reinigung deiner Sneaker einfach und effizient zu gestalten. Wähle die passende Bürste für deine Sneaker, befeuchte die Bürste mit etwas Wasser und Seife, reinige damit deine Sneaker und sie sehen in kürzester Zeit wieder frisch aus.
Alle Vorteile anzeigen

Inklusive drei Bürsten für unterschiedliches Material

Der einfache Weg, um deine Sneaker zu reinigen

  • 3 x Bürstenköpfe

  • Blau/Gelb

  • 4 x AA-Batterien

Die rotierende Bürste reinigt effizient

Die rotierende Bürste reinigt effizient

Mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute sorgt der Philips Sneaker Cleaner für eine effiziente Reinigung.

Einfache Anwendung in drei Schritten

Einfache Anwendung in drei Schritten

Befeuchte die Bürste einfach mit Wasser und Seife, schalte den Philips Sneaker Cleaner ein und wische den Sneaker nach der Reinigung mit einem sauberen Handtuch ab.

Drei Bürsten zur Reinigung verschiedener Materialien

Drei Bürsten zur Reinigung verschiedener Materialien

Wähle den Schwamm, die weiche oder harte Bürste, um das Material deiner Sneaker sicher zu reinigen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

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