Der einfache Weg, um deine Sneaker zu reinigen

Der Philips Sneaker Cleaner wurde entwickelt, um die Reinigung deiner Sneaker einfach und effizient zu gestalten. Wähle die passende Bürste für deine Sneaker, befeuchte die Bürste mit etwas Wasser und Seife, reinige damit deine Sneaker und sie sehen in kürzester Zeit wieder frisch aus.