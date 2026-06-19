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GCA1000/60
3 x Bürstenköpfe
Blau/Gelb
4 x AA-Batterien
Mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute sorgt der Philips Sneaker Cleaner für eine effiziente Reinigung.
Befeuchte die Bürste einfach mit Wasser und Seife, schalte den Philips Sneaker Cleaner ein und wische den Sneaker nach der Reinigung mit einem sauberen Handtuch ab.
Wähle den Schwamm, die weiche oder harte Bürste, um das Material deiner Sneaker sicher zu reinigen.
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