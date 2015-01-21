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Eingestellt

Hairclipper series 3000Haarschneider

HC3400/15

3.6

| (41) Bewertungen

HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit, die Edelstahlklingen und der verstellbare Bart- und Kammaufsatz wurden dafür entwickelt, Ihnen jedes Mal einen schnellen, gründlichen Haarschnitt zu bieten.

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Die weltweit führende Marke für elektrische Pflegeprodukte1

mit DualCut Technologie für schnelleren, gründlicheren Haarschnitt

HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

  • Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • Verwendung mit Kabel

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal doppelt so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden.*

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.

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3.6

von 5

41

Bewertungen

21/01/2015

Deutschland

Deutschland

Das produkt ist sehr handlich und sehr gut

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/06/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Preis-Leistungs-Verhältnis!!!

Einfach, günstig aber sehr gut! Hatte bereits seit ca. 10-12 Jahren einen Philips Haarschneider und war sehr zufrieden damit. Soweit ich bis jetzt beurteilen kann ist das neue Gerät auch wieder Spitze!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025. 

  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger