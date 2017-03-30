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  • HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
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Hairclipper series 3000Haarschneider

HC3420/15

4
| (114) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit, die Edelstahlklingen und der verstellbare Bart- und Kammaufsatz wurden dafür entwickelt, Ihnen jedes Mal einen schnellen, gründlichen Haarschnitt zu bieten.
Alle Vorteile anzeigen

mit DualCut Technologie für schnelleren, gründlicheren Haarschnitt

HAARSCHNEIDER 3000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

  • Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • 60 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal doppelt so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden.*

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe

Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.

Technische Daten

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4.0

von 5

114

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

30/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider verfasst

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14/03/2017

Deutschland

Deutschland

super gerät

ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.

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10/08/2016

Deutschland

Deutschland

einfach nur super

Super Gerät ist leicht Akku hält sehr lange und liegt gut in der Hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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