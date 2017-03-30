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Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal doppelt so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden.*
Selbstschärfende Edelstahlklingen für dauerhafte Schärfe.
Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2 mm Abständen. Ohne Kammaufsatz erhalten Sie einen 0,5 mm Schnitt.
4.0
von 5
114
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
silverhawk
30/03/2017
Deutschland
Super Gerät
Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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luliluli
14/03/2017
Deutschland
super gerät
ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bony
10/08/2016
Deutschland
einfach nur super
Super Gerät ist leicht Akku hält sehr lange und liegt gut in der Hand.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger