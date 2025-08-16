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Eingestellt
Selbstschärfende Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
Verwendung mit Kabel
1,8 m langes Netzkabel sorgt für eine durchgehende Stromversorgung.
Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach und präzise an. Wählen Sie zwischen 12 Einstellungen zwischen 1 mm und 23 mm in 2-mm-Schritten. Für einen kürzeren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Moe456
16/08/2025
Suisse
Schnell
Noch nie war das Haarschneiden bei mir so schnell erledigt wie mit diesem Haarschneider.
Vorteile
Längeneinstellung; einfache Handhabung; konstante Stromzufuhr; langes Kabel für die Stromzufuhr; waschbare Klingen & selbstschärfende Klingen.
Nachteile
Das Gerät ist bisschen zu gross, wenn man alleine mit einer Hand sich den Kopf rasiert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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07/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wanda0201
29/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Qualittät
Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.
Vorteile
Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell
Nachteile
noch keine Bekannt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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