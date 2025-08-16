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  • Schneller, gleichmäßiger Haarschnitt
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Eingestellt

Hairclipper series 3000Haarschneider

HC3525/15

4.1
| (490) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Schneller, gleichmäßiger Haarschnitt
Der Haarschneider 3000 von Philips ermöglicht einen schnellen, gleichmäßigen Haarschnitt. Die 13 Längeneinstellungen, die Trim-and-Flow-Technologie und die DualCut Technologie des Geräts sorgen im Nu für ein gleichmäßiges Finish.
Alle Vorteile anzeigen

Schneller Haare schneiden ohne Verstopfen

Schneller, gleichmäßiger Haarschnitt

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • 45 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit

Dank des optimierten Designs des DuraPower profitieren Sie von einer längeren Akkulaufzeit

Dank des optimierten Designs des DuraPower profitieren Sie von einer längeren Akkulaufzeit

Ein Gerät, mit dem Ihnen immer ein toller Look garantiert ist. Die DuraPower Technologie schützt den Motor und den Akku vor Überlastung und verlängert so effizient die Lebensdauer des Haarschneiders.

Passen Sie die Haarlänge ganz einfach von 0,5 mm bis 23 mm an

Passen Sie die Haarlänge ganz einfach von 0,5 mm bis 23 mm an

Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach und präzise an. Wählen Sie zwischen 12 Einstellungen zwischen 1 mm und 23 mm in 2-mm-Schritten. Für einen kürzeren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.

Selbstschärfende Stahlklingen, kein Öl erforderlich

Selbstschärfende Stahlklingen, kein Öl erforderlich

Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

490

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

16/08/2025

Suisse

Suisse

Schnell

Noch nie war das Haarschneiden bei mir so schnell erledigt wie mit diesem Haarschneider.

Vorteile

Längeneinstellung; einfache Handhabung; konstante Stromzufuhr; langes Kabel für die Stromzufuhr; waschbare Klingen & selbstschärfende Klingen.

Nachteile

Das Gerät ist bisschen zu gross, wenn man alleine mit einer Hand sich den Kopf rasiert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

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07/06/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/12/2023

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Super Qualittät

Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.

Vorteile

Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell

Nachteile

noch keine Bekannt.

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