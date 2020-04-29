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HC3535/15
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
75 Min. Akkubetrieb / 8 Std. Ladezeit
Tasche, Schere und Bartkamm
Unser Philips Haarschneider mit dem neuen, innovativen Kammaufsatz vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider verfangen. So können Sie Ihr Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug schneiden.
Der Philips Haarschneider 3000 verfügt über fortschrittliche DualCut-Technologie für maximale Präzision. Er verfügt über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
3.9
von 5
9
Bewertungen
Cindy111
29/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr vielseitiger Funktionsumfang
Sehr vielseitiger Funktionsumfang und leise während des Gebrauchs.
Vorteile
Einfach zu bedienen und leise im Betrieb.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider verfasst
wild cut
09/09/2020
Österreich
Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!
Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!
Vorteile
Super Qualität zum günstigen Preis!
Nachteile
Keine!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider verfasst
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Vorteile
5 stjernor pga den långa garantin.
Nachteile
Inga än!
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare verfasst
Schnelleres Schneiden ohne Verstopfen – Getestet an abgeschnittenen Haarlängen von bis zu 19 mm, im Vergleich zum Vorgängerkamm
Schneidet doppelt so schnell – im Vergleich zum Vorgänger von Philips