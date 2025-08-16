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Neu
Zuverlässiges und leistungsstarkes Trimmen
Gönnen Sie sich selbst oder Ihren Lieben perfekte, gleichmäßige und präzise Haarschnitte mit dem Philips Hair Clipper 3000. Die selbstschärfenden Klingen sorgen dauerhaft für Schärfe. Erleben Sie leistungsstarke Performance mit Kabel.
Selbstschärfende Klingen
6 einstellbare Schnittlängen
Trim and Flow
Verwendung mit Kabel
Mit 6 Schnittlängeneinstellungen in 3-mm-Schritten behalten Sie Ihren Haarschnitt jederzeit sicher im Griff. Der verstellbare Kamm ermöglicht Schnittlängen von 3 bis 15 mm. Ohne Kamm erzielen Sie ein präzises Ergebnis mit 0,5 mm. Für zuverlässiges und unkompliziertes Haareschneiden.
Unsere selbstschärfenden 41-mm-Klingen bleiben dauerhaft scharf und gleiten sanft durch das Haar für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Haarschnitt.
Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Moe456
16/08/2025
Suisse
Schnell
Noch nie war das Haarschneiden bei mir so schnell erledigt wie mit diesem Haarschneider.
Vorteile
Längeneinstellung; einfache Handhabung; konstante Stromzufuhr; langes Kabel für die Stromzufuhr; waschbare Klingen & selbstschärfende Klingen.
Nachteile
Das Gerät ist bisschen zu gross, wenn man alleine mit einer Hand sich den Kopf rasiert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-08-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-08-16
07/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-05-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2024-05-07
Wanda0201
29/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Qualittät
Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.
Vorteile
Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell
Nachteile
noch keine Bekannt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-11-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-11-29
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf.