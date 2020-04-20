Ich schneide mir seit etlichen Jahren die Haare selbst und habe schon viele Haarschneidemaschinen ausprobiert. Keine konnte mich bisher so überzeugen wie die HC5440/80. Die Maschine sieht nicht nur toll aus, sondern hat außerdem ein angenehmes Gewicht und liegt sehr gut in der Hand. Das stufenlos verstellbare Rad ist leicht gummiert und so eingestellt, dass ein versehentliches Verstellen der Schnittlänge fast (!) ausgeschlossen ist. Durch die scharfen Klingen und das präzise Arbeiten des Haarschneiders kann ich mir mittlerweile problemlos die Haare selbst schneiden. Mit anderen Modellen war das nur bedingt möglich. Positiv aufgefallen ist mir außerdem die Power des Akkus. Er hält unwahrscheinlich lange durch und selbst wenn die Rasur mehr Zeit in Anspruch nimmt, werden die Klingen vorne nicht heiß. Überzeugt hat mich außerdem auch die Rasur ohne Aufsatz. Sowohl das Gesicht als auch den Nacken bekomme ich mit dem HC5440/80 "Babypopo"-weich. Nach knapp zwei Monaten Testzeit sind mir keinerlei negative Punkte aufgefallen. Deshalb: Absolut überzeugender Haarschneider!