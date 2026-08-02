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  • Schneller, gleichmäßiger und präziser Haarschnitt.
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  • Schneller, gleichmäßiger und präziser Haarschnitt.
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  • Schneller, gleichmäßiger und präziser Haarschnitt.
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Hairclipper series 5000Abwaschbarer Haarschneider

HC5630/13

4.6
| (1313) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Schneller, gleichmäßiger und präziser Haarschnitt.
Der Haarschneider 5000 von Philips bietet Ihnen einen schnellen, gleichmäßigen und präzisen Haarschnitt. Die 28 Längeneinstellungen, die Trim-and-Flow-Technologie und das Doppelklingensystem des Geräts sorgen im Nu für ein sauberes und gleichmäßiges Finish.
Alle Vorteile anzeigen

Zusätzliche Präzision für einen vielseitigen Haarschnitt.

Schneller, gleichmäßiger und präziser Haarschnitt.

  • Trim-n-Flow

  • 28 Längeneinstellungen (0,5 bis 28 mm)

  • 90 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • 100 % abwaschbar

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Der Turbo-Modus bringt zusätzliche Leistung und stellt einen gleichmäßigen Haarschnitt sicher

Der Turbo-Modus bringt zusätzliche Leistung und stellt einen gleichmäßigen Haarschnitt sicher

Erzielen Sie gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Haardichte. Aktivieren Sie die Turbo-Boost-Funktion, um die Motordrehzahl zu erhöhen und so problemlos dickeres oder dichteres Haar schneiden zu können.

28 Längeneinstellungen mit Präzisionsrad

28 Längeneinstellungen mit Präzisionsrad

Der Philips Haarschneider ist perfekt für jede Haarlänge. Er verfügt über zwei verstellbare Kammaufsätze und einen zusätzlichen 2-mm-Bartkammaufsatz. Erzielen Sie präzise Schnitte von 3 mm bis 28 mm in 1-mm-Schritten. Verwenden Sie den 2-mm-Kammaufsatz für Stoppelbart oder zum Stylen Ihres Bartes, oder entfernen Sie den Kammaufsatz für einen ultrakurzen 0,5-mm-Schnitt.

So scharf wie am ersten Tag – kein Ölen notwendig

So scharf wie am ersten Tag – kein Ölen notwendig

Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.6

von 5

1313

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

02/08/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Praktische Anleitung, leicht zu bedienen. Gefällt mir sehr gut.

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2026-06-20

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2026-06-20

17/07/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Der Haarschneider liegt gut in der Hand und funktioniert.

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2026-07-01

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2026-07-01

07/02/2026

Suisse

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Verifizierter Käufer

Für attraktive Gesicht Philips Rasierers

Philips Rasierer gefällt mir sehr gut weil es macht sehr sorgfältig rasieren.

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.

  2. Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.