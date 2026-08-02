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Trim-n-Flow
28 Längeneinstellungen (0,5 bis 28 mm)
90 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
100 % abwaschbar
Bis zu 5 Jahre Garantie
Erzielen Sie gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Haardichte. Aktivieren Sie die Turbo-Boost-Funktion, um die Motordrehzahl zu erhöhen und so problemlos dickeres oder dichteres Haar schneiden zu können.
Der Philips Haarschneider ist perfekt für jede Haarlänge. Er verfügt über zwei verstellbare Kammaufsätze und einen zusätzlichen 2-mm-Bartkammaufsatz. Erzielen Sie präzise Schnitte von 3 mm bis 28 mm in 1-mm-Schritten. Verwenden Sie den 2-mm-Kammaufsatz für Stoppelbart oder zum Stylen Ihres Bartes, oder entfernen Sie den Kammaufsatz für einen ultrakurzen 0,5-mm-Schnitt.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
4.6
von 5
1313
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Topo14
02/08/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Praktische Anleitung, leicht zu bedienen. Gefällt mir sehr gut.
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-06-20
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-06-20
XXXXL
17/07/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Haarschneider liegt gut in der Hand und funktioniert.
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-07-01
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-07-01
Newyork 7
07/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Für attraktive Gesicht Philips Rasierers
Philips Rasierer gefällt mir sehr gut weil es macht sehr sorgfältig rasieren.
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.