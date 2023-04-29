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Neu
Präzises und vielseitiges Styling
Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Klingen erzielen Sie vielseitige, präzise Haarschnitte, Anwendung für Anwendung. Damit gelingen Ihnen definierte, zuverlässige Ergebnisse ganz einfach zu Hause.
Selbstschärfende Edelstahlklingen
28 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.
Perfekter Haarschnitt mit 41-mm-breiten, selbstschärfenden Stahlklingen für eine langanhaltende Leistung
Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.
4.1
von 5
911
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Tiger60
29/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Problemloser Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Vorteile
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-03-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-03-28
Blueskyoneswiss
26/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super, macht genau was es soll!
Einfache Handhabung, sehr sauberer Schnitt und liegt gut in der Hand. Genau das habe ich gesucht.
Vorteile
Macht genau das, was versprochen wird.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-03-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-03-26
Simon911
20/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt!
Sehr gutes Produkt, einfach zu nutzen, sehr viele Möglichkeiten bei den Settings. Für lange und kurze Harre geeignet. Leichtigkeit, breit genug, damit es praktisch ist. Ich bin sehr zufrieden.
Vorteile
User friendly / Leichtigkeit / Settings
Nachteile
Plastik Aspekt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-02-20
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