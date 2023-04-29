Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Titaniumklingen
400 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bis zu 5 Jahre Garantie
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen – dank Philips. Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen sind unglaublich langlebig und selbst nach 5 Jahren noch genauso scharf wie am ersten Tag.
Ein gleichmäßiger Haarschnitt, ganz individuell. Der PowerAdapt Sensor passt den Motor automatisch an Ihre individuelle Haardichte an und sorgt so für die richtige Schneideleistung bei jeder Haarlänge.
Auszeichnungen
4.1
von 5
908
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Tiger60
29/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Problemloser Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Vorteile
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Blueskyoneswiss
26/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super, macht genau was es soll!
Einfache Handhabung, sehr sauberer Schnitt und liegt gut in der Hand. Genau das habe ich gesucht.
Vorteile
Macht genau das, was versprochen wird.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Simon911
20/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt!
Sehr gutes Produkt, einfach zu nutzen, sehr viele Möglichkeiten bei den Settings. Für lange und kurze Harre geeignet. Leichtigkeit, breit genug, damit es praktisch ist. Ich bin sehr zufrieden.
Vorteile
User friendly / Leichtigkeit / Settings
Nachteile
Plastik Aspekt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.