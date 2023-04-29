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Hairclipper series 9000Abwaschbarer Haarschneider

HC9450/15

4.1
| (908) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Perfekter Haarschnitt, individuell für Sie
Der Philips Haarschneider 9000 sorgt für einen perfekten, personalisierten Haarschnitt. Mit 400 Längeneinstellungen und Titaniumklingen erhalten Sie ultimative Präzision und Leistung. Erzielen Sie das perfekte Finish, das auf Ihre Haardichte zugeschnitten ist.
Alle Vorteile anzeigen

mit motorisierten Kämmen

Perfekter Haarschnitt, individuell für Sie

  • Titaniumklingen

  • 400 Längeneinstellungen

  • 120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

60 Längeneinstellungen mit motorisierten Tasten

60 Längeneinstellungen mit motorisierten Tasten

Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

Selbstschärfende Titaniumklingen: kein Öl erforderlich

Selbstschärfende Titaniumklingen: kein Öl erforderlich

Noch nie war es so einfach, gut auszusehen – dank Philips. Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen sind unglaublich langlebig und selbst nach 5 Jahren noch genauso scharf wie am ersten Tag.

Der PowerAdapt Sensor bietet einen personalisierten Haarschnitt

Der PowerAdapt Sensor bietet einen personalisierten Haarschnitt

Ein gleichmäßiger Haarschnitt, ganz individuell. Der PowerAdapt Sensor passt den Motor automatisch an Ihre individuelle Haardichte an und sorgt so für die richtige Schneideleistung bei jeder Haarlänge.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

908

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Haarschnitt in jeder gewünschten Länge

Problemloser Haarschnitt in jeder gewünschten Länge

Vorteile

Haarschnitt in jeder gewünschten Länge

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

26/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super, macht genau was es soll!

Einfache Handhabung, sehr sauberer Schnitt und liegt gut in der Hand. Genau das habe ich gesucht.

Vorteile

Macht genau das, was versprochen wird.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

20/03/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt!

Sehr gutes Produkt, einfach zu nutzen, sehr viele Möglichkeiten bei den Settings. Für lange und kurze Harre geeignet. Leichtigkeit, breit genug, damit es praktisch ist. Ich bin sehr zufrieden.

Vorteile

User friendly / Leichtigkeit / Settings

Nachteile

Plastik Aspekt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.

  2. Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.