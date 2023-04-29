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Neu
Maximale Styling-Freiheit
Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Titaniumklingen erzielen Sie präzise, sichere Haarschnitte. Mit den Precision Fade Tools gelingen Ihnen gleichmäßige Übergänge, und mit diesem vielseitigen Philips Barber Zubehörset haben Sie auch zu Hause die volle Kontrolle.
Selbstschärfende Titaniumklingen
28 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.
Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen bleiben dauerhaft scharf und sorgen für gleichmäßige, zuverlässige Ergebnisse. Mit dem Hair Clipper gelingt Ihnen ein glatter, müheloser Haarschnitt, für einen Style, der jederzeit sauber sitzt.
Das 4-teilige Friseur-Zubehörset enthält alles, was Sie für selbstbewusste Haarschnitte zu Hause benötigen: eine Schere, einen Kamm, einen Friseurumhang und Haarclips.
4.1
von 5
911
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Tiger60
29/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Problemloser Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Vorteile
Haarschnitt in jeder gewünschten Länge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-03-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2023-03-28
Blueskyoneswiss
26/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super, macht genau was es soll!
Einfache Handhabung, sehr sauberer Schnitt und liegt gut in der Hand. Genau das habe ich gesucht.
Vorteile
Macht genau das, was versprochen wird.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-03-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-03-26
Simon911
20/03/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt!
Sehr gutes Produkt, einfach zu nutzen, sehr viele Möglichkeiten bei den Settings. Für lange und kurze Harre geeignet. Leichtigkeit, breit genug, damit es praktisch ist. Ich bin sehr zufrieden.
Vorteile
User friendly / Leichtigkeit / Settings
Nachteile
Plastik Aspekt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-02-20
Im Vergleich zum Friseur.
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf.