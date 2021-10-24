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820 W
Platte mit Schneide-/Versieg.funkt.
Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion stellen sicher, dass die Zutaten und der Käse im Sandwich versiegelt sind
Die hohe Temperatur toastet die Sandwiches gleichmäßig – für leckere knusprige Sandwiches.
Einfach nach unten drücken, um den Sandwichmaker sicher zu verschließen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Zaco77
24/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Πολύ χρήσιμο
Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.
Vorteile
Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή
Nachteile
Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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