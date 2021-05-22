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Eingestellt
900 W
Für alle Sandwichvarianten dank großer Platten.
Schnelle und leckere Ergebnisse dank der 900 W-Leistung.
Digital-Zeitmesser mit akustischem Bereitschaftssignal.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
22/05/2021
Portugal
Excelente.
Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.
Vorteile
Aquecimento rápido.
Nachteile
Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD2415/80 Sanduicheira verfasst
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