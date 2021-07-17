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Eingestellt
Becher
10 Tassen
besonderes Grafikdesign
Verwenden Sie die Warmhaltefunktion, um den Reis über einen längeren Zeitraum warm zu halten. Sobald der Kochvorgang abgeschlossen wurde, wechselt der Reiskocher automatisch in den Warmhaltemodus.
Reiskocher und einfache Warmhaltefunktion
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4702/80 Riskokare verfasst
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