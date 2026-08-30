Mit einem Tastendruck erhalten Sie einen köstlichen Cappuccino oder Latte Macchiato

Die neue One-Touch Espresso-Maschine von Philips liefert Ihnen auf Tastendruck köstliche Espresso-Variationen, wie etwa Cappuccino und Latte Macchiato. Bei jedem Brühvorgang werden die Bohnen frisch von der automatischen Mühle gemahlen. Der Milchschaum wird anschließend zubereitet und automatisch zum Kaffee hinzugefügt, damit Sie das Milchkännchen unter dem Dampfrohr nicht aus Versehen verrutschen. Der einmalige Milchbehälter kann ganz einfach auf der Maschine befestigt werden, passt perfekt in den Kühlschrank und ist dazu noch spülmaschinengeeignet. Ein Tastendruck genügt und Sie können Ihren Lieblingsespresso in Sekundenschnelle Zuhause genießen.