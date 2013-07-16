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Eingestellt
Metall (1300 g)
Herausnehmbare Frittierwanne
Mit Timer
Verhindert das Verbrennen von Frittiergut. Dadurch bleibt das Öl sauberer und ist länger verwendbar. Ihr Essen hat noch nie so gut geschmeckt!
Optimale Temperaturregelung dank elektronischem Thermostat: Kurze Aufwärmzeit und gleichbleibende Temperatur führen zu einem professionellen Ergebnis. Der Digital-Zeitmesser ermöglicht ein einfaches Voreinstellen der Frittierzeit, sodass Sie nicht mehr auf das Frittiergut aufpassen müssen.
Alle Teile außer dem Bedienfeld sind spülmaschinenfest – zur schnellen und einfachen Reinigung.
4.5
von 5
116
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
sir1477
16/07/2013
Österreich
Hervorragender Haarschneider
Bisher habe ich keine Haarschneider in dieser Qualität gfunden. Lange Laufzeit, guter Schnitt,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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DZ25
12/12/2017
België
irréprochable
Depuis 10 ans que j'utilise cet appareil Toujours intact nettoyage régulier très pratique. j'envisage d'acheter un deuxième pour offrir.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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De grote
20/07/2024
Nederland
Erg degelijk product
Ik heb dit product al sinds 2006 en ben er al die jaren tevreden over geweest. Bakt lekkere friet. Warmt snel op. Is makkelijk schoon te houden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD6161 Frituurpan verfasst
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