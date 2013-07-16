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Eingestellt

Fritteuse

HD6161

4.5
| (116) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Professionelle Ergebnisse
Diese schlanke Edelstahl-Fritteuse liefert professionelle Ergebnisse mithilfe eines besonderen Cool-Zone-Systems. Durch dieses wird das Verbrennen von Frittiergut verhindert; das Öl bleibt sauberer und ist länger verwendbar. Mit Ausnahme des Bedienfelds sind alle Teile spülmaschinenfest.
Alle Vorteile anzeigen

mit optimalem Temperaturregler und Timer

Professionelle Ergebnisse

  • Metall (1300 g)

  • Herausnehmbare Frittierwanne

  • Mit Timer

Verhindert Verbrennen von Frittiergut: sauberes, appetitlicheres Frittieren.

Verhindert Verbrennen von Frittiergut: sauberes, appetitlicheres Frittieren.

Verhindert das Verbrennen von Frittiergut. Dadurch bleibt das Öl sauberer und ist länger verwendbar. Ihr Essen hat noch nie so gut geschmeckt!

Elektronisches Thermostat: kurze Aufwärmzeit und gleichbleibende Temperatur

Elektronisches Thermostat: kurze Aufwärmzeit und gleichbleibende Temperatur

Optimale Temperaturregelung dank elektronischem Thermostat: Kurze Aufwärmzeit und gleichbleibende Temperatur führen zu einem professionellen Ergebnis. Der Digital-Zeitmesser ermöglicht ein einfaches Voreinstellen der Frittierzeit, sodass Sie nicht mehr auf das Frittiergut aufpassen müssen.

Mit Ausnahme des Bedienfelds sind alle Teile spülmaschinenfest.

Mit Ausnahme des Bedienfelds sind alle Teile spülmaschinenfest.

Alle Teile außer dem Bedienfeld sind spülmaschinenfest – zur schnellen und einfachen Reinigung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

116

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Hervorragender Haarschneider

Bisher habe ich keine Haarschneider in dieser Qualität gfunden. Lange Laufzeit, guter Schnitt,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD6161 Fritteuse verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD6161 Fritteuse verfasst

12/12/2017

België

België

irréprochable

Depuis 10 ans que j'utilise cet appareil Toujours intact nettoyage régulier très pratique. j'envisage d'acheter un deuxième pour offrir.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD6161 Friteuse verfasst

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Diese Bewertung wurde für HD6161 Friteuse verfasst

20/07/2024

Nederland

Nederland

Erg degelijk product

Ik heb dit product al sinds 2006 en ben er al die jaren tevreden over geweest. Bakt lekkere friet. Warmt snel op. Is makkelijk schoon te houden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD6161 Frituurpan verfasst

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