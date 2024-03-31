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Philips Saeco Kaffeegläser

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HD7015/00

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Handbücher und Dokumentation

Diese Saeco Gläser HD7015/00 wurden für echte Kaffeeliebhaber entwickelt. Das doppelwandige Glas erhält die Temperatur und den Geschmack Ihres Lieblingskaffees. Verwenden Sie die Untertassen zum Servieren von Würzmitteln.

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  • 31 March 2024

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