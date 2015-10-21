ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Eingestellt

SENSEO® HD7810/62

HD7810/62

4

| (515) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Alle Vorteile anzeigen

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

515

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

21/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bedienungsfreundlich gute Leistung

der Wassertank könnte etwas gröser sein, bei 2 großen Tassen ist leer. Leistung sonst gut, schnelles aufheizen, auch die Abschaltautomatik find ich super

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/70 Kaffeepadmaschine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/70 Kaffeepadmaschine verfasst

30/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

super produkt

wer pads trinken möchte ist diese schnell und einfach zu bedienen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst

30/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

super produkt

wer pads trinken möchte ist diese schnell und einfach zu bedienen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.