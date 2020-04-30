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  • Jeden Morgen frisches Brot
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Eingestellt

Daily CollectionBrotbackautomat

HD9015/30

3.3
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Jeden Morgen frisches Brot
Sie werden den unwiderstehlichen Duft von frischem, warmem Brot am Morgen lieben. Die Zubereitung ist ganz einfach: Geben Sie die Zutaten abends hinzu, stellen Sie den Verzögerungstimer auf den nächsten Morgen ein, und der Philips Brotbackautomat kümmert sich um den Rest.
Alle Vorteile anzeigen

Backen Sie verschiedene Sorten. Es ist so einfach und so lecker!

Jeden Morgen frisches Brot

  • 12 Menüoptionen

  • 1.000 g

  • Weiß

  • 13-Stunden-Verzögerungstimer

12 voreingestellte Programme für die Zubereitung von Brot, Teig und Marmelade

Der Philips Brotbackautomat verfügt über 12 einfach zu verwendende, voreingestellte Programme, mit denen Sie alle Brotsorten perfekt backen können: vollwertige Vollkornbrote, glutenfreie oder französische Brote sowie süße Brotvariationen. Außerdem bereitet er einen herrlichen Teig für Pasta zu – und er kocht Marmelade! Welche Art von Backwaren Sie auch zubereiten, Sie erzielen immer ein leckeres Ergebnis. Und der Backvorgang ist ganz einfach, denn die Voreinstellungen kümmern sich um die Temperatur und Zeit, sodass Sie immer das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und wenn Sie es einmal eilig haben, gibt es Schnellprogramme, mit deren Hilfe Sie die Backwaren in der halben Zeit oder sogar in nur einer Stunde backen können.

3 Bräunungsstufen für eine Kruste ganz nach Ihrem Geschmack

3 Bräunungsstufen für eine Kruste ganz nach Ihrem Geschmack

Dank des erweiterten Temperaturkontrollsystems des Philips VIVA Brotbackautomaten können Sie Ihr Brot genau so genießen, wie Sie es mögen – mit heller, mittlerer oder dunkler Kruste. Es reicht ein Tastendruck auf dem Bedienfeld.

Verzögerungstimer für bis zu 13 Stunden für frisches Brot jeden Morgen

Verzögerungstimer für bis zu 13 Stunden für frisches Brot jeden Morgen

Erfreuen Sie sich jeden Morgen am unwiderstehlichen Duft von noch warmem Brot – ein wirklicher Genuss und die perfekte Art, einen Tag zu beginnen! Stellen Sie einfach am Abend zuvor den Verzögerungstimer ein, und der Brotbackautomat backt Ihnen Ihr Brot, während Sie schlafen, damit Sie nach dem Aufstehen oder wann immer Sie möchten frisch gebackenes Brot genießen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
1

30/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.

Vorteile

Το σχήμα του

Nachteile

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst

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10/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

.

Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

έτσι κι έτσι προς το καλό

καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής verfasst

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