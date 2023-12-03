ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack

Eingestellt

Pure Essentials CollectionDampfgarer

HD9140/90

4.1

| (124) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Entdecken Sie einen volleren Geschmack

Der erstklassige Philips Dampfgarer mit dem einzigartigen Aromaverstärker wertet Speisen mit köstlichem Kräuter- und Gewürzaroma auf. Die Zeitschaltuhr, die Warmhaltefunktion und ein Heft mit professionellen Rezepten unterstützen Sie bei der Zubereitung köstlicher Speisen.

Alle Vorteile anzeigen

Dampfgarer mit Aromaverstärker

Entdecken Sie einen volleren Geschmack

  • 9 l, 900 W

  • Optimale Zeitvoreinstellung

Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze

Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze

Der einzigartige Aromaverstärker des Philips Dampfgarers sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den Rest erledigen. Der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.

Spülmaschinenfeste Teile

Spülmaschinenfeste Teile

Spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung.

Externer Wasserzulauf

Externer Wasserzulauf

Externer Wasserzulauf zum Auffüllen des Reservoirs während der Nutzung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

124

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

03/12/2023

Deutschland

Deutschland

16 Jahre Dampf kochen mit dem gleichen Gerät!

Ich hatte mir damals den Philips Dampfkocher gekauft als meine kleine Tochter anfing feste Nahrung zu essen. Heute ist sie fast 18 Jahre alt und mein Kocher ging gestern kaputt. Er wurde wirklich fast täglich benutzt während all den Jahren. Ich hoffe, dass ein neues Gerät ebenfalls so gut und lange funktioniert. Ich kann diesen Dampfkocher waermstens empfehlen!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

17/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Vielseitig verwendbar

Bis jetzt habe ich nur positive Erfahrung mit diesem Dampfgarer gemacht: Alles wurde sehr gut und schmackhaft. Dass dieser Dampfgarer auch einen ungelochten Aufsatz hat, war mit ein Grund, weshalb ich mich für den Philips HD9140/91 entschieden habe.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

17/01/2021

Deutschland

Deutschland

Einfache Bedienung.

Der Garer kocht wunderbar... nur der Kalk man muss es schon fast nach jedem Gebrauch sauber machen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.