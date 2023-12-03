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Eingestellt
Entdecken Sie einen volleren Geschmack
Der erstklassige Philips Dampfgarer mit dem einzigartigen Aromaverstärker wertet Speisen mit köstlichem Kräuter- und Gewürzaroma auf. Die Zeitschaltuhr, die Warmhaltefunktion und ein Heft mit professionellen Rezepten unterstützen Sie bei der Zubereitung köstlicher Speisen.
9 l, 900 W
Optimale Zeitvoreinstellung
Der einzigartige Aromaverstärker des Philips Dampfgarers sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den Rest erledigen. Der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.
Spülmaschinenfeste Teile für eine leichte Reinigung.
Externer Wasserzulauf zum Auffüllen des Reservoirs während der Nutzung.
4.1
von 5
124
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
AA66
03/12/2023
Deutschland
16 Jahre Dampf kochen mit dem gleichen Gerät!
Ich hatte mir damals den Philips Dampfkocher gekauft als meine kleine Tochter anfing feste Nahrung zu essen. Heute ist sie fast 18 Jahre alt und mein Kocher ging gestern kaputt. Er wurde wirklich fast täglich benutzt während all den Jahren. Ich hoffe, dass ein neues Gerät ebenfalls so gut und lange funktioniert. Ich kann diesen Dampfkocher waermstens empfehlen!!
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Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Dampfgarer verfasst
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Mäuschen53
17/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Vielseitig verwendbar
Bis jetzt habe ich nur positive Erfahrung mit diesem Dampfgarer gemacht: Alles wurde sehr gut und schmackhaft. Dass dieser Dampfgarer auch einen ungelochten Aufsatz hat, war mit ein Grund, weshalb ich mich für den Philips HD9140/91 entschieden habe.
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merlio
17/01/2021
Deutschland
Einfache Bedienung.
Der Garer kocht wunderbar... nur der Kalk man muss es schon fast nach jedem Gebrauch sauber machen.
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