Aufsatz zum Kochen von Fisch, Reis und vielem mehr in Saft oder Soße

Lebensmittel wie Fisch und Reis schmecken besonders gut, wenn sie in einer leckeren Soße, einem Fond oder ihrem eigenen Saft gegart werden. Deshalb ist der Aluminium-Dampfgarer mit einem passenden Aufsatz ausgestattet, mit dem Sie diese Lebensmittel noch einfacher in einer leckeren Soße garen und so noch bessere Speisen zaubern können.