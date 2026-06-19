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Airfryer ZubehörKompaktes Party-Profikit

HD9904/01

1 Auszeichnung

Party-Profikit
Mit diesem speziellen Philips Airfryer Party-Profikit erlebst du tolle Partys mit deinen Lieblingsgerichten, die auf gesunde Weise zubereitet werden. Maximiere das Garvolumen des Airfryers mit dem Grillrost mit zwei Ebenen und den Muffinförmchen.
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Zubehör und Tipps zur meisterhaften Zubereitung von Partysnacks

Party-Profikit

  • Zubehörset

  • 1 Grillrost mit zwei Ebenen

  • 7 Silikon-Muffinförmchen

  • 1 Rezeptbuch

Verdoppele die Garfläche mit dem Grillrost mit zwei Ebenen

Maximiere den Garbereich des Airfryers mit dem Grillrost mit 2 Ebenen. Backe, grille oder brate leckere Burger, Hähnchenflügel, Fisch und mehr auf einfache, schnelle und gesündere Art.

7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte

Muffins sind zu jedem Anlass ideal. Ob du eine Geburtstagsfeier vorbereitest oder einfach nur deine Liebsten verwöhnen möchtest – mit den Muffinförmchen kannst du individuelle Leckereien für deine Gäste zaubern.

Rezeptbuch für gelungene Partys mit dem Airfryer

Rezeptbuch für gelungene Partys mit dem Airfryer

Rezeptbuch mit Profitipps, Anfängerrezepten und Airfryer-Garzeiten ist im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

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Auszeichnungen

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