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HD9904/01
NA154/00R1
NA150/09
NA552/09
NA555/09
NA221/09
HD9200/10
HD9200/91
HD9252/91
HD9640/00
HD9220/30
Zubehörset
1 Grillrost mit zwei Ebenen
7 Silikon-Muffinförmchen
1 Rezeptbuch
Maximiere den Garbereich des Airfryers mit dem Grillrost mit 2 Ebenen. Backe, grille oder brate leckere Burger, Hähnchenflügel, Fisch und mehr auf einfache, schnelle und gesündere Art.
Muffins sind zu jedem Anlass ideal. Ob du eine Geburtstagsfeier vorbereitest oder einfach nur deine Liebsten verwöhnen möchtest – mit den Muffinförmchen kannst du individuelle Leckereien für deine Gäste zaubern.
Rezeptbuch mit Profitipps, Anfängerrezepten und Airfryer-Garzeiten ist im Lieferumfang enthalten
Auszeichnungen
Bewertungen