Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte

Mit diesem speziellen Backzubehör HD9925/00 für Ihren Philips Airfryer können Sie all Ihre Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Backen Sie leckere Kuchen, Brote, Gratins, Quiches und vieles mehr – schnell, einfach und gesund!