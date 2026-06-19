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HD9925/00
Backform
Die herausnehmbare Schublade und der Lebensmittelkorb verfügen über eine Antihaft-Beschichtung und sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung.
Mit diesem speziellen Backzubehör für deinen Philips Airfryer kannst du all deine Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Backe leckere Kuchen, Brote, Gratins, Quiches und vieles mehr – schnell, einfach und gesund!
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