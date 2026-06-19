ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
  • Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte

Viva CollectionAirfryer

HD9925/00

Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte
Mit diesem speziellen Backzubehör HD9925/00 für Ihren Philips Airfryer können Sie all Ihre Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Backen Sie leckere Kuchen, Brote, Gratins, Quiches und vieles mehr – schnell, einfach und gesund!
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
1000 Series

1000 Series
Airfryer Flexible Basket

NA150/09

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer

HD9640/00

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer

HD9642/20

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer

HD9641/90

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer

HD9645/90

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9240/91

Airfryer Zubehör

Zubehör zum Backen Ihrer Lieblingsrezepte

  • Backform

Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

Die herausnehmbare Schublade und der Lebensmittelkorb verfügen über eine Antihaft-Beschichtung und sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung.

Backzubehör für all deine Lieblingsrezepte

Backzubehör für all deine Lieblingsrezepte

Mit diesem speziellen Backzubehör für deinen Philips Airfryer kannst du all deine Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Backe leckere Kuchen, Brote, Gratins, Quiches und vieles mehr – schnell, einfach und gesund!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.