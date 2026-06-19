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Airfryer ZubehörKit für leichte Snacks XXL

HD9954/01

Kit für leichte Snacks XXL
Mit diesem speziellen Philips Airfryer Kit für leichte Snacks können Sie all Ihre Lieblingssnacks auf gesunde Weise zubereiten. Genießen Sie gesunde hausgemachte vegetarische Snacks, getrocknetes Obst und mehr.
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Zubehör für perfekte Snacks mit dem Airfryer

Kit für leichte Snacks XXL

  • 1 x Snack-Deckel

  • 1 Zange

Bereiten Sie Ihre Lieblingssnacks mit dem Snack-Deckel zu

Bereiten Sie Ihre Lieblingssnacks mit dem Snack-Deckel zu

Bereiten Sie Ihre Lieblingssnacks mit dem Snack-Deckel zu. Essen Sie gesunde Snacks wie Kohl, Rüben oder getrocknetes Obst sowie Hähnchenflügel oder Schweinebauch ganz einfach und schnell.

Entnehmen Sie die Snacks mithilfe der handlichen Zange mit Silikonkopf

Entnehmen Sie die Snacks mithilfe der handlichen Zange mit Silikonkopf

Entnehmen Sie die Snacks mithilfe der handlichen Zange mit Silikonkopf für maximalen Komfort und Handfertigkeit.

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