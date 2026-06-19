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HD9954/01
1 x Snack-Deckel
1 Zange
Bereiten Sie Ihre Lieblingssnacks mit dem Snack-Deckel zu. Essen Sie gesunde Snacks wie Kohl, Rüben oder getrocknetes Obst sowie Hähnchenflügel oder Schweinebauch ganz einfach und schnell.
Entnehmen Sie die Snacks mithilfe der handlichen Zange mit Silikonkopf für maximalen Komfort und Handfertigkeit.
Unendliche Inspiration zur Erweiterung deines Kochrepertoires mit Philips NutriU Rezepten von Profiköchen und Millionen NutriU Nutzern. Je häufiger du NutriU verwendest, desto persönlicher werden deine Empfehlungen.*
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