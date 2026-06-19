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HD9959/00
Grillplatte
6 Spieße
Genieße dank der Grillplatte und seiner einzigartigen gelochten und typisch gerillten Oberfläche perfekt gegrillte Gerichte – ob Fisch, Fleisch oder Gemüse.
Die Airfryer Grillplatte und die Spieße sind spülmaschinenfest, was deren erneute Verwendung ganz einfach macht!
Verwende die Spieße zur Zubereitung von Gemüse- oder Fleischschaschlik.
Auszeichnungen
Bewertungen
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