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Airfryer ZubehörGrillset XXL

HD9959/00

2 Auszeichnungen

Grillset XXL
Mit diesem speziellen Philips Airfryer Grillset kannst du all deine Lieblings-Grillrezepte ausprobieren. Grille leckeres Fleisch und Gemüse – einfach, schnell und gesund.
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Zubehör für perfekte Grillergebnisse mit dem Airfryer

Grillset XXL

  • Grillplatte

  • 6 Spieße

Grillplatte

Grillplatte

Genieße dank der Grillplatte und seiner einzigartigen gelochten und typisch gerillten Oberfläche perfekt gegrillte Gerichte – ob Fisch, Fleisch oder Gemüse.

Einfache Reinigung und Aufbewahrung

Einfache Reinigung und Aufbewahrung

Die Airfryer Grillplatte und die Spieße sind spülmaschinenfest, was deren erneute Verwendung ganz einfach macht!

6 Spieße zur Zubereitung besonderer Grillrezepte

6 Spieße zur Zubereitung besonderer Grillrezepte

Verwende die Spieße zur Zubereitung von Gemüse- oder Fleischschaschlik.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Besuche www.Philips.com/NutriU, um zu sehen, ob NutriU in deinem Land erhältlich ist.