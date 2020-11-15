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Eingestellt

Wake-up Light

HF3520/01

4.1

| (802) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Natürlich aufwachen

Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.

Alle Vorteile anzeigen

mit dem Wake-up Light und den Farben eines Sonnenaufgangs

Natürlich aufwachen

  • Farbige Sonnenaufgangssimulation

  • Fünf natürliche Geräusche

  • UKW-Radio und Leselampe

  • Tippen Sie auf Snooze

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

802

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

15/11/2020

Suisse

Suisse

Schöner Sonnenaufgang

Das Philips SmartSleep Wake up Light ist in einem sehr schönen, Philipstypischen Karton verpackt. Sehr aufgeräumt und mit Bedinungsanleitung. Das Design ist modern und passt, meiner Meinung nach, in jedes Zimmer. Nach kurzem aber verständlichem durchlesen der Anleitung ging es nun mit der Einrichtung los. Die Zeit ist im nu an den vorderen Touchtasten gestellt. Auch die zwei gesonderten Alarme sind super. Da kann zuerst der Radio Lieblingssender gewählt werden und als zweites einer der verschiedenen Wecktöne. Das besondere Highlight ist die Lichtfunktion. So kann man nach gewählter Zeit einstellen, wann das Licht wie ein Sonnenaufgang langsam heller wird bevor der gewünschte Alarm ertönt. Das Licht lässt sich stufenweise nach eigenen Wünschen einstellen und speichern. Auch zum Einschlafen oder als Gute Nacht Licht ist das Philips SmartSleep Wake-up Light mit ihrer zeitgesteuerten Lichtfunktion sehr gut geeignet. Das Material ist aus mattem weißem Kunststoff und die Uhr ist in rot. Sehr zu empfehlen und auch als Geschenk geeignet.

Vorteile

Mann wacht Langsamm aus seinem Tiefschlaf auf

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-15

25/09/2019

Suisse

Suisse

Erholsames Aufwachen

Mit diesem Produkt ist das Aufwachen eine wahre Freude. Es wäre toll, wenn die Bedientasten am Umfang beleuchtet wären. Auch wenn die Lampe leuchtet, sieht man die Tasten schlecht. Ansonsten ist es ein sehr gelungenes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light verfasst

27/12/2017

Suisse

Suisse

Gefällt mir sehr gut

Das Aufwachen ist viel ruhiger und ich fühle mich ausgeschlafener als mit einem anderen Wecker.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HF3520/01 Wake-up Light verfasst

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Diese Bewertung wurde für HF3520/01 Wake-up Light verfasst

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