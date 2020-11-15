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Eingestellt
Natürlich aufwachen
Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.
Farbige Sonnenaufgangssimulation
Fünf natürliche Geräusche
UKW-Radio und Leselampe
Tippen Sie auf Snooze
Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.
Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.
Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf
Auszeichnungen
4.1
von 5
802
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
sisi20
15/11/2020
Suisse
Teil der Aktion
Schöner Sonnenaufgang
Das Philips SmartSleep Wake up Light ist in einem sehr schönen, Philipstypischen Karton verpackt. Sehr aufgeräumt und mit Bedinungsanleitung. Das Design ist modern und passt, meiner Meinung nach, in jedes Zimmer. Nach kurzem aber verständlichem durchlesen der Anleitung ging es nun mit der Einrichtung los. Die Zeit ist im nu an den vorderen Touchtasten gestellt. Auch die zwei gesonderten Alarme sind super. Da kann zuerst der Radio Lieblingssender gewählt werden und als zweites einer der verschiedenen Wecktöne. Das besondere Highlight ist die Lichtfunktion. So kann man nach gewählter Zeit einstellen, wann das Licht wie ein Sonnenaufgang langsam heller wird bevor der gewünschte Alarm ertönt. Das Licht lässt sich stufenweise nach eigenen Wünschen einstellen und speichern. Auch zum Einschlafen oder als Gute Nacht Licht ist das Philips SmartSleep Wake-up Light mit ihrer zeitgesteuerten Lichtfunktion sehr gut geeignet. Das Material ist aus mattem weißem Kunststoff und die Uhr ist in rot. Sehr zu empfehlen und auch als Geschenk geeignet.
Vorteile
Mann wacht Langsamm aus seinem Tiefschlaf auf
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-15
DAMonICE
25/09/2019
Suisse
Erholsames Aufwachen
Mit diesem Produkt ist das Aufwachen eine wahre Freude. Es wäre toll, wenn die Bedientasten am Umfang beleuchtet wären. Auch wenn die Lampe leuchtet, sieht man die Tasten schlecht. Ansonsten ist es ein sehr gelungenes Produkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light verfasst
Caroli
27/12/2017
Suisse
Gefällt mir sehr gut
Das Aufwachen ist viel ruhiger und ich fühle mich ausgeschlafener als mit einem anderen Wecker.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HF3520/01 Wake-up Light verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HF3520/01 Wake-up Light verfasst