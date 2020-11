Auswahl aus 7 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus sieben natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen, Nepalesische Klangschalen, Alpen am Morgen und Sommer am See.