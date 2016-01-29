Stabilität wie nie zuvor

Mit einem innovativen Design, das ein Verrutschen verhindert, bietet das DreamWear Kopfband mit seitlichen Bügeln zusätzliche Stabilität. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille, indem sie verhindern, dass sich die Maske und das Kopfband bei der Verwendung bewegen. 88% der Benutzer der DreamWear Nasenmasken1 fanden unsere Masken mit dem neuen Kopfband stabiler als das bisherige Kopfband.