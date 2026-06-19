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Eingestellt
HP2843/00
Satinelle
Das einzigartige Philips Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel. Ihre Haut bleibt wochenlang glatt und ohne Stoppeln. Die nachwachsenden Haare sind weicher und dünner und lassen sich schnell und leicht epilieren.
Das einzigartige Epiliersystem von Philips entfernt Haare mit der Wurzel, Ihre Haut bleibt wochenlang glatt und ohne Stoppeln. Die nachwachsenden Haare sind weich und dünn.
Für zusätzliche Hygiene und leichte Reinigung.
Reinigungsbürste für einfache Reinigung und optimale Hygiene
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