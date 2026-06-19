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Epilierer

HP2843/01

Satinelle

Das einzigartige Philips Epiliersystem entfernt Haare mit der Wurzel. Ihre Haut bleibt wochenlang glatt und ohne Stoppeln. Die nachwachsenden Haare sind weicher und dünner und lassen sich schnell und leicht epilieren.

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Satinelle

Einzigartiges Epiliersystem von Philips

Das einzigartige Epiliersystem von Philips entfernt Haare mit der Wurzel, Ihre Haut bleibt wochenlang glatt und ohne Stoppeln. Die nachwachsenden Haare sind weich und dünn.

Abwaschbarer Epilierkopf

Für zusätzliche Hygiene und leichte Reinigung.

Reinigungsbürste für einfache Reinigung

Reinigungsbürste für einfache Reinigung und optimale Hygiene

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