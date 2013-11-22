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Eingestellt

InfraPhil Infrarotlampe

HP3616

3.6
| (14) Bewertungen
Lindert Muskelschmerzen
Tief eindringende Wärme durch Infrarotlampe
Alle Vorteile anzeigen

Tief eindringende Infrarotwärme

Lindert Muskelschmerzen

  • 150 W

Tief eindringende Infrarotwärme

Tief eindringende Infrarotwärme

Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

Verstellbarer Winkel

Verstellbarer Winkel

Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.

Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter

Dank des praktischen Ein-/Ausschalters an der Rückseite der Infrarotlampe muss nicht nach jeder Behandlung der Stecker gezogen werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

14

Bewertungen

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

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Diese Bewertung wurde für HP3616 InfraPhil infrared lamp verfasst

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11/05/2013

Nederland

Nederland

Ik ken deze lamp al uit mijn vroegste jeugd.

Heb hem al jaren in huis en ben zeer tevreden over het resultaat. Gebruik hem soms bij gevoelige spieren na het tuinieren.

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Diese Bewertung wurde für HP3616 InfraPhil-infraroodlamp verfasst

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09/03/2013

Nederland

Nederland

" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen "

" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!

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