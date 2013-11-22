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Eingestellt
HP3616
150 W
Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.
Dank des praktischen Ein-/Ausschalters an der Rückseite der Infrarotlampe muss nicht nach jeder Behandlung der Stecker gezogen werden.
3.6
von 5
14
Bewertungen
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3616 InfraPhil infrared lamp verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lizette
11/05/2013
Nederland
Ik ken deze lamp al uit mijn vroegste jeugd.
Heb hem al jaren in huis en ben zeer tevreden over het resultaat. Gebruik hem soms bij gevoelige spieren na het tuinieren.
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GodFri
09/03/2013
Nederland
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen "
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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