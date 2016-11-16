Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
HP3631
300 W
Behandlung einzelner Körperzonen
Digitaler Timer
Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
2.3
von 5
4
Bewertungen
PANDAS37
16/11/2016
France
Verifizierter Käufer
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Diese Bewertung wurde für HP3631 InfraCare Infrarotlampe verfasst
Diese Bewertung wurde für HP3631 InfraCare Infrarotlampe verfasst
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst
Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst