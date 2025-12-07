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Eingestellt

InfraCare Infrarotlampe

HP3643

4.5
| (42) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Nachhaltige Schmerzlinderung
Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die 650 Watt starke Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und ihre Wärme dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen auch auf großen Flächen (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte).
Alle Vorteile anzeigen

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Nachhaltige Schmerzlinderung

  • 650 W

  • Behandlung einer Körperhälfte

  • 124 cm hoch

650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.

Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).

Einfache Behandlung von Schulter- und Nackenbereich

Einfache Behandlung von Schulter- und Nackenbereich

Mit der InfraCare HP3643 wird eine einfache Behandlung von Schulter- und Nackenbereich ermöglicht, um schmerzenden Muskeln eine optimale Wärmebehandlung zukommen zu lassen. Die Höhe des Lampengehäuses kann auf 60 bis 120 cm eingestellt werden, und bietet Ihnen somit immer eine bequeme Position, egal ob Sie auf einem Bett liegen oder auf einem Stuhl sitzen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

42

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

07/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sandra

Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…

Nachteile

Nox

Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst

28/08/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerztherapie

Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.

Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst

12/01/2025

Deutschland

Deutschland

Warum wird die Lampe nicht mehr hergestellt

Endlich mal eine bezahlbare tolle Infrarotlampe mit 650 Watt. Warum hat man die Produktion eingestellt? Leider hat Phillips kein vergleichbare Produkt für die Therapie. Die kleinen Dinger sind für den Therapieeinsatz unbrauchbar.

Vorteile

Tolles Gerät, das in die Tiefe des Gewebes geht, dtandferät, günstig

Nachteile

Wird nicht mehr hergestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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