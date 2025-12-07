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Eingestellt
650 W
Behandlung einer Körperhälfte
124 cm hoch
Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.
Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).
Mit der InfraCare HP3643 wird eine einfache Behandlung von Schulter- und Nackenbereich ermöglicht, um schmerzenden Muskeln eine optimale Wärmebehandlung zukommen zu lassen. Die Höhe des Lampengehäuses kann auf 60 bis 120 cm eingestellt werden, und bietet Ihnen somit immer eine bequeme Position, egal ob Sie auf einem Bett liegen oder auf einem Stuhl sitzen.
4.5
von 5
42
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
svzk
07/12/2025
Deutschland
Sandra
Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…
Nachteile
Nox
Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst
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Sandruletta
28/08/2025
Deutschland
Schmerztherapie
Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.
Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst
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Trauti
12/01/2025
Deutschland
Warum wird die Lampe nicht mehr hergestellt
Endlich mal eine bezahlbare tolle Infrarotlampe mit 650 Watt. Warum hat man die Produktion eingestellt? Leider hat Phillips kein vergleichbare Produkt für die Therapie. Die kleinen Dinger sind für den Therapieeinsatz unbrauchbar.
Vorteile
Tolles Gerät, das in die Tiefe des Gewebes geht, dtandferät, günstig
Nachteile
Wird nicht mehr hergestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3643 InfraCare Infrarotlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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