Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
HP4638/00
Perfekter Glanz
Perfekter Glanz für Ihr Haar. Der Philips SalonStraight Active Ion bietet Ionen-Technologie, Keramikplatten und eine professionelle Trockentemperatur für attraktiven Glanz bei Haar mit glattem Styling.
180 °C
Keramik
IonBoost
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.
Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.
Bewertungen