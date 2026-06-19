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Haarglätter

HP4638/00

Perfekter Glanz

Perfekter Glanz für Ihr Haar. Der Philips SalonStraight Active Ion bietet Ionen-Technologie, Keramikplatten und eine professionelle Trockentemperatur für attraktiven Glanz bei Haar mit glattem Styling.

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SalonStraight Active Ion

Perfekter Glanz

  • 180 °C

  • Keramik

  • IonBoost

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

180 °C Temperatur für beste Ergebnisse

180 °C Temperatur für beste Ergebnisse

Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

EHD+-Technologie für mehr Schutz und glänzendere Ergebnisse

EHD+-Technologie für mehr Schutz und glänzendere Ergebnisse

Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.

Technische Daten

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