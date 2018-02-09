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Eingestellt

SalonStraight SonicHaarglätter

HP4666/00

4.8
| (9) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
So schnell und gut wie im Friseursalon
Der SalonStraight verbindet Sonic-Vibration, Nano-Diamond-Keramikplatten und eine professionelle Stylingtemperatur von 220 ºC für 30 % schnelleres Glätten und außergewöhnlich glatte Styling-Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

SalonStraight Sonic

So schnell und gut wie im Friseursalon

  • 220 °C

  • Nano-Diamond-Keramik

Digitale Temperatureinstellungen für glatte Ergebnisse bei jedem Haartyp

Digitale Temperatureinstellungen für glatte Ergebnisse bei jedem Haartyp

Dank der digitalen Temperatureinstellungen können Sie schnell die benötigte Funktion auswählen oder die Stylingtemperatur über die Digitalanzeige anpassen. So können Sie die perfekte Temperatur für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Haare auswählen. Das Ergebnis ist perfektes Styling auf Knopfdruck.

220 °C hohe Temperatur für ein perfektes Styling wie vom Friseur

220 °C hohe Temperatur für ein perfektes Styling wie vom Friseur

Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

Nano-Diamond-Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzende Ergebnisse

Diamanten sind nicht nur "a girl's best friend", sondern besitzen die härteste Oberfläche. Diese Eigenschaft wird zur Optimierung unserer Keramikplatten für Haarglätter genutzt. Die fortschrittlichen Nano-Diamond-Keramikplatten bieten optimale Wärmeübertragung und eine besonders glatte, kratzfeste Oberfläche für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzende Ergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

9

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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09/02/2018

Italia

Italia

Facile da usare e vermanete durevole nel tempo

A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli verfasst

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli verfasst

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener verfasst

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener verfasst

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4666/07 Straightener verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP4666/07 Straightener verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zum HP4669/07